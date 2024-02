La battaglia per l’ambiente. Fermo è ancora ’Plastic Free’

E’ programmata per questa mattina alle 10 una nuova iniziativa ’Plastic Free’ a Lido di Fermo, sul lungomare fermano, con ritrovo nei pressi del camping Valentina. Basta dotarsi di abbigliamento comodo e guanti. Iscrizioni al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6473/25-feb-fermo. È una delle tante iniziative del movimento Plastic Free per il quale Fermo verrà premiata a marzo a Milano come ’Comune Plastic Free 2024’. Insieme ad altre 110 città Fermo si è distinta, per il terzo anno consecutivo, nell’impegno verso l’ambiente, in particolare nelle diverse iniziative promosse dall’associazione Plastic Free di Fermo, il cui referente è Alessandro Sabbatini. L’elenco dei Comuni virtuosi è stato reso noto nei giorni scorsi dall’organizzazione nazionale Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, con cui è stato comunicato che sono ben 111 i Comuni italiani che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti, basata sulla sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’ente comunale, la lotta agli abbandoni illeciti e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. Nelle Marche oltre a Fermo ci sono Ancona, Polverigi, Agugliano, Osimo e Pesaro.

"Si tratta dell’attestazione di un impegno che viene portato avanti dall’associazione locale che ringrazio, con la collaborazione del Comune e dell’Asite ormai da tre anni, in particolare nel contrastare l’abbandono della plastica sulle spiagge ma non solo e per l’azione di sensibilizzazione nelle scuole". ha detto il sindaco Paolo Calcinaro.

"I criteri con cui viene ogni anno attribuito questo riconoscimento sono molto selettivi e precisi, ha ricordato Alessandro Sabbatini, referente di Plastic Free di Fermo, e a questi ci atteniamo nelle nostre iniziative e nelle nostre progettualità che conduciamo non solo sulle spiagge ma anche in città". I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle amministrazioni comunali in una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo al Teatro Carcano di Milano.

"A tutte le 111 amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori – dichiara l’onorevole Fabio Rampelli – I Comuni potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori".

a.m.