La Cavalcata sbarca a Narni

La Cavalcata dell’Assunta di Fermo è storia. Perfettamente riuscito il connubio tra tradizione e rinnovamento grazie alla partecipazione al workshop di ‘Sartoria Storica’ tenutosi a Narni su iniziativa dell’associazione Corsa all’Anello. L’evento, dello scorso 27 gennaio presso la sala Digipass del palazzo dei Priori di Narni, è stato diretto dalla docente Sara Piccolo Paci che ha guidato i partecipanti attraverso le sfumature dell’abbigliamento maschile e tecniche decorative tipiche del XIV secolo. Due, i temi affrontati come momenti di apprendimento e di celebrazione del ricco patrimonio storico-culturale che caratterizza le rievocazioni storiche: ‘Una rinfrescata al guardaroba di Messere: l’abito maschile nel XIV secolo’ e "Come, quando e perché di un modulo decorativo: rifiniture applicazioni tessili e ricami’. "Un sentito ringraziamento all’associazione ospitante per l’opportunità formativa e al presidente del consiglio comunale nonché delegato alla Corsa dell’Anello, Michele Francioli – le parole dei vicepresidenti della manifestazione storica fermana Andrea Monteriù e Roberto Montelpare – la presenza della Cavalcata dell’Assunta, con le cerimoniere della Cernita Marica Stortini e Caterina Casciotta, ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa".

Gaia Capponi