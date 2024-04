La Cavalcata tra i banchi. Svelate storia e tradizioni

Qual è la storia della Cavalcata dell’Assunta di Fermo? Cosa c’è dietro la preparazione del Magnifico Corteo Processionale della vigilia di Ferragosto? Come si prepara ciascuna delle dieci contrade per la corsa al Palio? A queste e altre domande, rispondono i referenti delle dieci contrade grazie al progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ che, riservato agli alunni delle primarie cittadine, li vedrà protagonisti di un vero e proprio ‘mini’ corteo il 5 maggio prossimo in occasione dei ‘100 Giorni al Palio’. La contrada Nobile Fiorenza, guidata dal Priore Luigi Volpi, ha colorato di biancoviola le classi 1A, 1B, 2A e 2C della maestra Ludovica Lignite e delle colleghe del plesso ‘Don Dino Mancini’ facente capo all’ISC ‘Betti’: "Dopo aver raccontato qual era il territorio di contrada e chi lo abitava, i bambini si sono impegnati a disegnare il simbolo con il giglio fiorentino e il motto ‘Gratia et Honor’- hanno spiegato i referenti Roberto Mercuri, Giulia Negusanti, Alessia Cesetti, Elisa Mancini, Michela Marchionni ed Elisa Bastarelli- inoltre abbiamo realizzato numerosi copricapo che indosseranno quando, al termine dell’evento finale del progetto in piazza Del Popolo, andranno a comporre la gigantesca scritta ‘Et Palio Sia’, poi fotografata da un drone".

Per la contrada San Martino, il Priore Renato Montagnoli ha incontrato i bambini delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 5ª della scuola ‘Sapienza’ dell’Isc ‘Betti’: "Con i più piccoli- hanno riportato i referenti Agnese Farina e Filippo Montagnoli- abbiamo allestito i pannelli bianconeri con il simbolo ovvero il santo nell’atto di donare il suo mantello al povero da cui il motto ‘Generositas ad Victoriam’. Per definire l’assegnazione dei ruoli dei personaggi ai bambini più grandi, fondamentale il supporto della maestra Paola Ferri e colleghi: oltre al piccolo Priore, sfileranno Gonfaloniere, Capitano d’Arme, Dama e le Coppie Nobili".

Gaia Capponi