La chiesa di Sant’Anna riapre dopo il lungo restauro

Nel pomeriggio di domenica Belmonte Piceno ha celebrato un evento molto atteso dalla popolazione, ovvero la riapertura della chiesa di Sant’Anna, dopo un ricco e accurato restauro voluto da Corrado Corradini, rappresentante della famiglia Scriboni, proprietaria del terreno su cui sorge la costruzione. Alla festa ha partecipato praticamente tutta la comunità belmontese, che ha potuto ammirare la nuova elegante veste della piccola chiesa, ricca di simboli religiosi ed elementi decorativi che la rendono una preziosa testimonianza di fede. La cerimonia è iniziata con il taglio del nastro da parte del sindaco Ivano Bascioni, alla presenza di rappresentanti delle autorità dell’Aeronautica Militare, è proseguita con la lettura di notizie sulla storia della chiesa e della sua fondatrice Giustina Sbaffoni. A seguire è stata celebrata la messa officiata dal vice parroco di Servigliano don Antonio. In serata Corrado Corradini ha salutato tutti gli intervenuti e ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della cerimonia e realizzazione del restauro. "Colgo l’occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento - commenta Corrado Corradini – a tutti coloro che con passione e impegno ha voluto restaurare un’opera tanto significativa tra i luoghi di culto di Belmonte". Infine, come si conviene in una festa di campagna, tutti sono stati invitati a consumare una merenda in uno spazio all’aperto, preparata con i prodotti di qualità dell’azienda agricola Fontegranne, di Eros Scarafoni.

