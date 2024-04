La città piange. Oreste Cencetti

Si è spento ieri mattina all’età di 70 anni, Oreste Cencetti, una persona davvero per bene, una persona specchiata e specchiabile che ha posto tra i suoi pregi la coerenza. Molto conosciuto e apprezzato, il suo approccio era cordiale e amichevole con tutti. Per alcuni anni si è prestato alla politica locale ricoprendo anche incarichi di responsabilità come Consigliere Comunale e segretario cittadino della DC alla quale si era iscritto giovanissimo. Poi il passaggio nel Partito Popolare fino alla carica di segretario cittadino della Margherita nel quinquennio di Claudio Brignocchi sindaco. Ma il suo campo prediletto non era la politica bensì il lavoro, era un bancario, e soprattutto la famiglia. Viene ricordato come uomo leale e fortemente attento alla vicessitudini della città con un occhio particolare sui più deboli. Lascia la moglie Marina e due figli Stefano e Valerio, oltre alle adorate nipotine Milagros e Celeste. I funerali oggi alle 15,30 presso la Chiesa di San Giorgio Martire.