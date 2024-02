La consegna delle chiavi a Re Carnevale

Da domani, si entra nel cuore del Carnevale Baraonda. Si comincia giovedì grasso, a partire dalle 10 in Piazza Libertà a Capodarco, i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio consegneranno, come oramai è tradizione, le chiavi delle Città ai rispettivi Re Carnevale, i quali proclameranno l’immediato inizio della festa. Ci saranno circa cinquecento bambini a ribadire il senso unitario di un progetto che da anni accende strade e piazze per la festa più colorata dell’anno. Ci saranno anche Re Carnevale di Fermo, interpretato daLuigi Palloni, Re Carnevale di Porto San Giorgio, Vincenzo Santantonio, Mengone Torcicolli, al secolo Kevin Pizzi, sua moglie Lisetta, interpretata da Venusia Morena Zampaloni, Lu Cucà, Emanuela Capizzi: saranno loro ad accendere la miccia del giovedì grasso.