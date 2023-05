La Don Celso festeggia 30 anni Si regala la promozione in serie C

Regalo migliore non poteva esserci per una delle società sportive più longeve del territorio. Per la Don Celso Pallavolo, maschile di Fermo, il trentesimo anno di storia viene suggellato con la "ciliegina sulla torta": la promozione in serie C. A congratularsi con società, staff e giocatori il sindaco Paolo Calcinaro che parla di "un’altra bella soddisfazione che viene data alla città ed al territorio con questo risultato che testimonia l’impegno, la passione e la dedizione di un gruppo di atleti e di un’associazione che ringrazio e che sono sempre d’esempio, il giusto riconoscimento per un lavoro costante e quotidiano che porta soddisfazioni". Aggiunge l’assessore allo sport Alberto Scarfini: "I più vivi complimenti a tutta la Don Celso che onora la sua storia con questo traguardo atteso e conquistato con orgoglio. Una conquista sportiva come questa rende onore alla Città e conferma che lo sport a Fermo è sempre foriero di grandi risultati, di primati che si possono raggiungere con tanto impegno assolutamente ripagato". "Un risultato che è merito degli atleti, degli allenatori, dei dirigenti, delle famiglie e dei tifosi tutti in perfetta armonia – le parole del presidente Sergio Raccichini – Un sincero ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura, ragazzi siete l’orgoglio della Don Celso e della città di Fermo. Abbiamo lavorato duro, in silenzio, portando a casa il miglior risultato fra tutte le società delle province di Ascoli e Fermo". Nel 2022 l’associazione si è unita con la società di Capodarco per la sola parte femminile, mentre il settore maschile è rimasto in capo alla Don Celso. Sugli allori, dunque, la prima squadra che ha partecipato al campionato regionale di serie D ed ha conquistato la serie C, composta da: Lorenzo Luzi, Matteo Marchetti (liberi); Filippo Sarzana, Riccardo Bambozzi, Federico Flaiani (opposti); Daniele Bagnato, Simone Nasini, Andrea Gubbiotti, Lorenzo Romani (centrali); Marco Scorpecci, Manoj Quondamatteo (palleggiatori); Lorenzo Flaiani, Lorenzo Vita (anche preparatore atletico), Tofoni Umberto (schiacciatori); Franco Nardinocchi (allenatore); Armando Craia (dirigente).