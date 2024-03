La Fermana cade anche ad Arezzo. E speranze di salvezza al lumicino

2

(4-2-3-1): Trombini; Donati (dal 1’ st Coccia), Masetti (dal 10’ st Lazzarini), Risaliti (dal 36’ st Chiosa), Montini; Damiani (dal 1’ st Mawuli), Catanese; Pattarello, Guccione (dal 29’ st Foglia), Gaddini; Gucci. A disposizione: Ermini, Borra, Settembrini, Chiosa, Renzi, Lazzarini, Castiglia, Sebastiani. Allenatore: Paolo Indiani.

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Heinz, Fort (dal 29’ pt Carosso), Santi; Niang (dal 18’ st Petrelli), Malaccari (dal 36’ st Gianelli), Scorza, Misuraca, Petrungaro (dal 36’ st Condello); Giovinco (dal 18’ st Marcandella), Sorrentino: A disposizione: Furlanetto, Cicero, Pistolesi, Spedalieri, Bonfigli, Giandonato, De Santis, Locanto. Allenatore: Andrea Mosconi.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Marcatori: 28’ pt Catanese, 26’ st Gucci

Note: ammoniti Catanese e Masetti per l’Arezzo, Fort e Niang per la Fermana; 5-8 corner, 1-7 fuorigioco; 1’ pt, 4’ st Forse l’ultimo ballo della Fermana è arrivato. Ad Arezzo la squadra di Mosconi perde per 0-2 per i gol di Catanese e Gucci.

Ora la retrocessione è a un passo. Già nella prossima settimana potrebbe arrivare l’ufficialità di non potersi salvare direttamente. I gialloblù partono subito forte e conquistano due corner a stretto giro. Al nono minuto Gucci si invola tutto solo verso Borghetto, ma Fort poco prima del limite dell’area lo stende in scivolata. Solo giallo per il difensore della Fermana che rischia tantissimo. Sulla punizione, Gaddini centra in pieno il secondo palo. Occasione per la Fermana al 20esimo con una bella combinazione di Petrungaro che di tacco serve il pallone per Misuraca in area, salva la difesa dell’Arezzo poco prima del tiro. Due minuti dopo Trombini nega il gol con un miracolo a Giovinco da posizione ravvicinata. L’1-0 dell’Arezzo arriva con un eurogol di Catanese: Fort rinvia di testa, il centrocampista raccoglie il pallone al limite dell’area, stop e tiro sotto la traversa. Nel finale della prima frazione in avanti la Fermana con Niang che buca la difesa, la mette in mezzo per la testa di Sorrentino che però invece di inquadrare la porta tenta una sponda dove non arriva nessuno.

A un minuto dalla fine del primo tempo, ancora Sorrentino si divora il gol del pareggio. Bella imbucata di Giovinco per Scorza che mette un cross al bacio per l’ex Cesena che però la manda alta. Il primo squillo del secondo tempo è dell’Arezzo per un errore di Borghetto che su un cross agevole si fa scappare il pallone con Gucci in agguato. Il portiere gialloblù rimedia in tempo e blocca. Appaiono più in palla i toscani con Gucci che poco dopo si fa respingere un bel tiro da Carosso. La Fermana si va vedere dalle parti di Trombini al 69esimo con il cross di Malaccari, Santi da buona posizione la mette fuori di testa. L’Arezzo però è superiore e trova il gol del raddoppio con Gucci: cross in mezzo, Borghetto non si intende con la sua difesa e il pallone arriva sulla testa dell’ex Fano che a porta libera non sbaglia. La partita scivola via verso la vittoria dell’Arezzo. Onore ai 53 tifosi fermani arrivati fino in Toscana.

Filippo Rocchi