La Fermana confida nel fortino del Recchioni: "Gubbio forte, noi abbiamo bisogno di punti"

Sono previste temperature glaciali, ma l’atmosfera al Recchioni sarà caldissima per Fermana-Gubbio: fischio d’inizio in programma per questa sera alle ore 20:45. Ora per i ragazzi di Protti non si può più sbagliare. Lo scivolone di Pontedera è stato messo alle spalle grazie all’arrivo in settimana di ben cinque giocatori nuovi, oltre al già esordiente Marcandella. Il mister in settimana li ha già integrati negli schemi della squadra affinché diano una mano subito contro la squadra di Braglia, sulla carta una delle più attrezzate del campionato e tra le più in forma. La partita sarà tutt’altro che facile, ma i gialloblù hanno un disperato bisogno di punti. Dalla loro hanno di nuovo il fattore casa: al Recchioni Giandonato e compagni non perdono da oltre 2 mesi (l’ultima sconfitta casalinga contro l’Arezzo il 19 novembre, ndr) e hanno conquistato cinque punti nelle ultime tre partite a Fermo. Alla vigilia della gara ha parlato mister Stefano Protti: "Che abbiamo bisogno di punti è sicuro. Affrontiamo una grande squadra, hanno già fatto degli acquisti importantissimi anche da categorie superiori. Noi però guardiamo casa nostra. Per noi le partite sono tutte difficili e a prescindere dobbiamo fare una bella partita per noi, per la nostra gente e per chi ci vuole bene. È sempre questo l’obiettivo nella nostra testa". D’altronde finché la squadra rimane in fondo alla classifica, ogni squadra appare più quotata: "Se siamo ultimi c’è un motivo. Dobbiamo correggere degli errori che abbiamo fatto. Guardo soprattutto a quelli contro il Pontedera dove abbiamo preso dei gol che potevamo evitare. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione perché non si possono sbagliare dieci occasioni da rete, ma stiamo cercando di lavorare per riproporle domani, anche se non sarà facile. È stato difficile per me e per i ragazzi digerire il 4-0 dell’ultima giornata: avevamo fatto una delle migliori partite da quando sono tornato. Abbiamo creato tanto in fase offensiva. Dobbiamo ragionare di più ed essere concentrati fino alla fine". Protti ha parlato anche dei nuovi acquisti: "Ne sono arrivati parecchi che stavano lavorando ai margini delle proprie squadre. Non hanno una condizione ottimale e ci vuole un po’ di tempo per farli andare forte come stanno facendo quelli che si stavano già allenando con me e il preparatore. Ci vuole pazienza. Sono quasi tutti ragazzi giovani. Logico che se fossero stati presi a inizio stagione in questo momento sarebbero già cresciuti. Adesso abbiamo poco tempo e dobbiamo velocizzare sperando di farcela". Ma un aspetto ha convinto mister Protti: "Sono tutti arrivati con la testa e il piglio giusto. Devono capire dove sono arrivati: finora gliel’ho fatto capire io, domani ci penseranno i tifosi".

Il tecnico avversario Braglia rende omaggio ai canarini: "Al di la della classifica la Fermana sta facendo bene ed è una squadra in piena evoluzione, sia di organico che dal punto di vista tecnico-tattico – dichiara Braglia – e sono giorni che dico ai ragazzi che è l’avversario peggiore che possiamo incrociare in questo momento della stagione. Dipende tutto dall’atteggiamento, dall nsotra testa ricordando che la nostra prerogativa principe rimane l’intensità: se viene a meno, siamo abbordabili per tutti".

Filippo Rocchi