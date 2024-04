La Fermana si gioca quasi una stagione: "Prendiamoci un altro risultato importante"

A inizio settimana ci chiedevamo cosa fosse passato nella testa dei giocatori della Fermana mentre sorvolavano il Tirreno dopo la vittoria contro la Torres. Oggi invece siamo sicuri di quello a cui pensano. Senti l’adrenalina di una città intera che per tutta la settimana ti ha accompagnato a questa partita, senti il cuore di un popolo che pulsa all’unisono. Il match contro la Lucchese, in programma per oggi alle 14 al Bruno Recchioni, è davvero la famigerata ultima spiaggia? Forse. Ma affrontarla con una città alle spalle è tutt’altra cosa. A Viale Trento è tutto pronto per la sfida che vale una stagione. Parola a chi fin dal primo minuto in cui ha messo la firma ci ha creduto più di tutti; mister Andrea Mosconi, alla vigilia della gara, ha analizzato così il momento: "Un’altra settimana nella quale abbiamo lavorato bene, con grande intensità e anche forti del morale che gli ultimi successi hanno lasciato. I ragazzi sanno bene che questa che ci attende con la Lucchese è una gara spartiacque che ci deve permettere di proseguire e puntare con decisione al nostro sogno o, meglio, al nostro obiettivo". La prospettiva verso la parola con la ‘s’ ora è cambiata: "Per sognare tutti insieme sappiamo che dobbiamo concentrarci al massimo sulla gara, entrare da subito dentro al match nel migliore dei modi senza troppi freni mentali, ma con la voglia di andarci a prendere un risultato importante". Sugli avversari: "Ci attende una squadra con valori individuali importanti che è in corsa per i play-off ormai da tantissimo tempo, ma il nostro obiettivo e la nostra forza di volontà devono essere assolutamente superiori". L’allenatore ha sempre dimostrato di credere fortemente nel suo gruppo: "Vogliamo dimostrare che la Fermana non merita questa classifica e che ha valori veramente importanti. Chi affronta la Fermana non affronta una squadra penultima. Trova una squadra solida, che ha coraggio, fame, grinta e la voglia di andare a prendersi quell’obiettivo che tutti vogliamo". Mosconi in settimana ha potuto sorridere per il ritorno dalle squalifiche di Misuraca e Santi e per il recupero di Eleuteri e Semprini: "A livello di uomini stiamo recuperando dei giocatori, abbiamo smaltito alcuni infortuni che ci avevano portato anche a scelte obbligate e quindi ci sono dei ballottaggi. Tutti sono coinvolti e tutti possono scendere in campo perchè tutti questi ragazzi che formano un gruppo importante di uomini, mi stanno dimostrando disponibilità e abnegazione massima alla causa". Come al solito, fondamentale importanza alle sostituzioni, occhi puntati su Giovinco, che a partita in corso si è dimostrato un fattore: "Con i cinque cambi è importante la squadra che parte ma chi subentra deve avere un impatto importante sulla gara. In questo so che ho un gruppo pronto a dare tutto".

Filippo Rocchi