La Fermana vuole crederci. Missione quasi impossibile

La sconfitta contro la Juventus Next Gen rischia di vanificare la grande rimonta che la Fermana stava portando avanti, proprio quando tutto sembrava girare a favore dei gialloblù. Prima il gol all’ultimo secondo contro la Lucchese, poi il rosso a Guerra proprio contro i bianconeri. La sassata di Nonge e il miracolo di Daffara su Misuraca nel recupero sono state due batoste importanti. L’impresa stavolta è quasi impossibile, ma ovviamente se i gialloblù retrocederanno non sarà per quella partita ad Alessandria. I punti persi in modo ingenuo nel corso della stagione e tutto quello che è successo fuori dal campo sono stati aspetti che pesano sul bilancio finale. Ma per fare tutte le considerazioni del caso c’è tempo e speriamo che venga prolungato per altre tre settimane fino alla fine dei playout. Parlarne ora è difficile, ma delle speranze ancora ci sono. Ricordiamo che a oggi la Fermana ha 10 punti di distacco dall’Ancona quintultima e sarebbe retrocessa. Nell’ultima giornata la squadra di mister Andrea Mosconi dovrà assolutamente vincere nella gara casalinga contro il Pescara, reduce dalla brutta prestazione contro l’Ancona. Fischio d’inizio al Recchioni in programma per le 20 di domenica. Tre punti però che potrebbero non bastare: infatti la Fermana per poter disputare i playout dovrà sperare che una tra Ancona e Virtus Entella fallisca. La squadra di Boscaglia anche in caso di pareggio, con la vittoria della Fermana disputerebbe i playout contro i gialloblù. I dorici giocheranno in casa contro la Lucchese, con la certezza di non poter fare i playoff e già salva direttamente, mentre i liguri contro la Recanatese. I leopardiani di obiettivi per cui lottare ne avrebbero. Ormai sono quasi sicuri di non potersi salvare direttamente, ma devono fare punti per consolidare il quart’ultimo posto e partire da una posizione di vantaggio nei playout.

In parole povere, servono un paio di miracoli alla Fermana per restare in Serie C. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro il Pescara. Mosconi è sicuro di non avere a disposizione Scorza, vista l’ammonizione presa ad Alessandria da diffidato. Con il centrocampista squalificato, Malaccari, acciaccato prima della partita contro la Juve NG, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare. La situazione che più preoccupa è quella di Sorrentino, andato vicino allo stiramento ad Alessandria. L’attaccante, in gol anche contro la squadra di Brambilla, è uscito dolorante dal terreno del Moccagatta. In settimana si valuteranno le sue condizioni, l’obiettivo ovviamente è quello di recuperarlo a pieno per la gara contro il Pescara. L’ex Cesena è troppo importante per il reparto offensivo: in tre mesi scarsi è diventato il capocannoniere della squadra con cinque reti. Nei prossimi giorni bisognerà approfondire anche la situazione di Pietro Santi, alle prese con un problema alla caviglia.

Filippo Rocchi