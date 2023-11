La festa degli alberi e dei neonati

Oltre 60 essenze arboree sono state piantate domenica nel parco di Villa Colli nella giornata dedicata alla “Festa dell’albero”. Protagonisti i 57 piccoli cittadini nati nell’anno in corso i quali, accompagnati dalle proprie famiglie, hanno assistito alla messa a dimora degli alberi che porteranno il nome inciso in un’etichetta: "E’ stata una giornata partecipata ed animata da un clima di festa – dice l’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua -. Il bel tempo ci ha permesso di trascorrere una mattinata in cui i presenti hanno avuto anche il modo di riflettere sulla necessaria azione di tutela del verde in una realtà come la nostra che vanta migliaia di essenze". E’ intervenuto anche il sindaco Valerio Vesprini, ricordando la volontà dell’Amministrazione di dare attuazione alla legge Rutelli che prevede di porre a dimora un albero per ogni neonato.