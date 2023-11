La Fiera d’Autunno non tradisce

Giornata di sole, successo garantito e ribadito per la Fiera di Autunno che domenica scorsa ha riempito le vie della città di Porto San Giorgio, aprendole ai visitatori arrivati numerosi fin dalle prime ora del mattino da tutto il comprensorio. La manifestazione è stata istituita come supporto agli operatori in un periodo commercialmente fiacco. La gente ha fatto spesa approfittando anche dell’occasione per l’acquisto dei regali di Natale. Gli ambulanti erano poco più di 210. Lungo le vie della fiera però si sono notati degli spazi vuoti, motivati in parte con il costo troppo elevato del posteggio. L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, si dichiara soddisfatto dell’andamento della fiera che ha richiamato tantissime persone e gli affari sono stati soddisfacenti. Il successo, secondo lui, è dovuto anche ad alcuni cambiamenti apportati all’organizzazione. Nello specifico: il trasferimento degli stand di aziende Coldiretti dal viale don Minzoni, dove erano sistemate gli anni scorsi, sul viale Buozzi. Indovinato l’allestimento di giochi per bambini sullo stesso viale Buozzi. Del resto è notorio che la Fiera di Porto San Giorgio sia particolarmente frequentata dalle famiglie con bambini appresso. Il trasferimento, però, è stato criticato dagli operatori commerciali del viale don Minzoni quest’anno scelto per l’esposizione di auto d’epoca, al posto degli stand della Coldiretti che, secondo loro, avrebbero più e meglio garantito la frequenza ai negozi dello stesso viale. Con la fiera è iniziata pure la promozione del Black Friday, previsto per il prossimo fine settimana e del Natale con gli artisti di strada in giro per le vie della città.