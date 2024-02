La fiera di San Giorgio il 21 aprile

"La 35esima edizione della tradizionale Fiera di San Giorgio aprirà il 21 aprile la settimana di festeggiamenti dedicati al patrono". Lo annuncia l’assessore al turismo e al commercio, Giampiero Marcattili: "Il viale Buozzi , come di consueto, sarà dedicato agli espositori mentre in viale Don Minzoni il mercatino ‘Campagna Amica’ di Coldiretti. I visitatori potranno usufruire del servizio bus-navetta, tra le novità avremo anche degli artisti itineranti". Le richieste di partecipazione degli espositori per viale Buozzi vanno presentate entro le 13 del 23 febbraio. Info: 0734.680551, 0734.680552.