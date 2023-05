La Fratres incontra gli studenti

Si è tenuto l’incontro annuale tra la Fratres sezione di Montegiorgio e gli alunni degli ultimi anni dell’Istituto ‘Medi’ di Montegiorgio, tutti facenti parte del Polo scolastico Urbani. L’occasione è stata sia la consegna di tre borse di studio ad alunni particolarmente meritevoli, sia la presentazione dell’attività della Fratres. Assente giustificato il presidente Marrigo Marziali, sostituito per l’occasione da Marco Vita e dai consiglieri Domenico Buono e Mariano Ferrini. Dopo i saluti da parte della coordinatrice di plesso Vermiglia Concetti, si è tenuta la premiazione dei tre alunni: Alessio Vallasciani, Alessandro Lattanzi e Cristian Miconi. "C’è una grande necessità di sangue e di tutti gli emoderivati – ha spiegato Vita – poiché la scienza non è ancora in grado di sintetizzarli. Donare sangue è un regalo umile e silenzioso che consente a tanti pazienti di continuare il loro percorso di cura. Questa è la missione della Fratres". Diverse le domande poste dagli alunni che hanno mostrato interesse e sensibilità sulla tematica.