La giunta cala il colpo ’Tiromancino’

Se c’è un leit motiv per l’amministrazione comunale del sindaco Massimiliano Ciarpella, questo è sicuramente la musica, con concerti di artisti che sono di grande richiamo per le folle. L’ultimo ‘colpo’ in ordine di tempo è l’arrivo in città dei Tiromancino che saranno in città a fine aprile per le prove del nuovo tour e qui terranno anche la data zero il 28 aprile, al Teatro delle Api. "Il nutrito programma primaverile di Porto Sant’Elpidio si arricchisce di un altro appuntamento di rilievo: i Tiromancino": a dare l’annuncio, ieri mattina, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla cultura Elisa Torresi. L’arrivo in città della band di Federico Zampaglione, che ha appena pubblicato il nuovo singolo ‘Puntofermo’ è previsto per il 23 aprile. "Per alcuni giorni gli artisti proveranno il concerto del nuovo tour a teatro e da oggi (ieri per chi legge, ndr) saranno aperte le prevendite per l’esibizione che aprirà la tournée estiva" hanno spiegato i due amministratori. "Fa molto piacere poter accogliere in città un gruppo che ha scritto pagine bellissime della musica italiana e che, da tanti anni, è molto apprezzato dal pubblico – il commento del primo cittadino – e noi abbiamo avuto l’opportunità di ospitare non solo un evento musicale, ma la preparazione del tour e la sua data zero. Ci auguriamo che Zampaglione e il suo gruppo abbiano anche tempo e modo, nella loro settimana di permanenza, di visitare e apprezzare la nostra città e le sue attrazioni".

Soddisfatta l’assessore Torresi: "Con questa chicca completiamo un palinsesto che è già molto ricco e che precederà il maxi evento rappresentato dalle giornate del Festival del Primo Maggio". Ricapitolando gli appuntamenti in programma da fine di aprile al Primo Maggio: il 27 aprile, concerto del rapper Er Piotta, ‘Na notte infame tour’ (area verde pineta nord); la serata del 28 aprile (Teatro delle Api) sarà dedicata al concerto del nuovo tour dei Tiromancino, mentre la giornata sarà riservata al festival Bambin, dedicato ai più piccoli e alle famiglie: "Sarà una giornata speciale che chiuderemo a teatro, appunto, con la data zero dei Tiromancino" conclude l’assessore. Il 29 aprile, in via Battisti arriva lo Zoo 105, Pippo Palmieri e Wender; il 30 aprile, musica e spettacolo alla Faleriense con Ulla, per finire con la mega festa del Primo Maggio che si concluderà con il concerto, in piazza Garibaldi, degli Zero Assoluto.

Marisa Colibazzi