La giunta dà il via libera al progetto La giunta municipale di Porto San Giorgio autorizza i lavori esterni al plesso scolastico Borgo Rosselli per il progetto "Impara l’arte e mettila da qualche parte" promosso dall'associazione Karussell. Il Comune contribuisce con mille euro per sensibilizzare i giovani alla ricerca artistica contemporanea e al rispetto degli spazi.