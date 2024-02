La giunta decide di aderire agli eventi di ’Tipicità Festival’

Vale la pena partecipare a "Tipicità Festival" vuoi per l’importanza e la validità della manifestazione in sé stessa, vuoi perché rappresenta un formidabile strumento di promozione turistica. Ha così deliberato la giunta municipale di Porto San Giorgio decidendo di aderire con una compartecipazione finanziaria di 2.500 euro. La decisione della Giunta è stata preceduta da tutta una serie di considerazioni a favore del Festival. E’ stato rilevato ad esempio che si svolge da molti da molti anni orgnizzata dal Cpmune di Fermo, che è uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per la valorizzazione dei territori e delle produzioni , con una fitta rete di relazioni internazionali, consolidando la visibilità che la contraddistingue. Ha inoltre considerato che la manifestazione ha avuto sempre un bilancio decisamente positivo per cui gli organizzatori hanno pensato bene di ripeterla ogni anno. Essendo ormai un valido veicolo di promozione delle specialità enogastronomiche tipiche marchigiane oltreché occasione di promozione turistica del territorio. Quindi, la Giunta prende atto che il comune di Porto San Giorgio è stato inviato per il periodo 9-11 febbraio ad aderire all’edizione 2024, rileva altresì che tipicità 2024 riparte dai solidi risultati di questi ultimi anni e rilancia sul futuro con aree tematiche molto specializzate ed un palinsesto di eventi speciali in gado di valorizzare le migliori peculiarità delle "identità loceli marchigiane", nei confronti di un vasto pubblico nazionale ed internazionale. San Giorgio parteciperà con un contributo di 2.500 euro.