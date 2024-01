La grande danza di Romeo e Giulietta. In scena c’è il ’Balletto di Milano’

Appuntamento imperdibile con la grande danza di Romeo e Giulietta del Balletto di Milano firmata da Federico Veratti per la coreografia e costumi e Marco Pesta per la scenografia, sulle musiche di Cajkovskij, in scena sabato 20 alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo nelle stagioni organizzate dai rispettivi Comuni con l’Amat e il contributo di MiC e Regione Marche. Romeo e Giulietta rappresentano universalmente l’amore più puro in contrasto con la società e questa versione esclusiva in balletto della celebre tragedia shakespeariana celebra l’amore che riesce a sopravvivere al di là della morte. L’azione coreografica, tra emozionanti pas de deux dei protagonisti e coinvolgenti danze d’assieme, virtuosismi classici ed espressioni contemporanee, ripercorre fedelmente la vicenda. Lo sguardo di Romeo incrocia quello di Giulietta ed è subito amore, nonostante la rivalità delle rispettive famiglie. Il destino fa di tutto per separarli e l’epilogo è tragicamente noto, ma l’amore trionfa. I due giovani corrono mano nella mano in un bagliore di luce, nel brillìo dell’oro e l’argento, colori che rappresentano le due casate rivali. Annarita Maestri e Mattia Imperatore incarnano i due giovani amanti come nell’immaginario. Passionali ed appassionati passano dalla leggerezza e ingenuità adolescenziale nella scoperta dell’amore, alla tragicità degli eventi dimostrando sensibilità artistica e doti interpretative non comuni. Teatro dell’Aquila 0734 284295, AMAT 071 2072439 e biglietteria circuito vivaticket, anche on line.