La Liberi nel Vento fa poker

Grande fine settimana di vela nelle acque antistanti il Marinedì – Marina di Brindisi dove, si è svolta una regata della classe Hansa 303. La Liberi nel Vento ha partecipato con tre imbarcazioni, sei atleti e tre accompagnatori che vincono quattro delle cinque prove disputate: vittoria di Luna e Giovanni Di Biagio della regata "Una Vela Senza Esclusi". Un doppio podio la settimana successiva a Marsala alla Regata Hansa 303, Luna e Giovanni Di Biagio secondi e Claudia Benzoni e Daniele Malavolta terzi. Altro importante risultato, il 13 e 14 Aprile a Jesolo di Giancarlo Mariani terzo classificato nella Regata Nazionale 2.4mR. E a chiudere lo splendido risultato in terra pugliese del passato fine settimana.. Grandissima prova degli atleti del circolo sangiorgese che vincono ben quattro delle cinque prove disputate. Vincono la prima edizione della "Coppa Forte a Mare" l’equipaggio portacolori della Liberi nel Vento composto da Sara Conti e Rossella Mengascini davanti alla coppia Luna e Giovanni Di Biagio atleti sempre del circolo che ha base all’interno del Marina di Porto San Giorgio. Terzo l’equipaggio brindisino composto da Turi – Gattinari. Quarto posto per il terzo equipaggio marchigiano composto da Claudia Benzoni e Daniele Malavolta. Appena rientrati alla base nautica dalla trasferta brindisina già ci si organizza per la prossima trasferta, il 4 e 5 Maggio, in terra lombarda a Desenzano per partecipare alla Regata Nazionale Hansa 303. E il 19 Maggio sarà la volta di Porto San Giorgio con la prima prova del Campionato Liberi nel Vento 2024, classi veliche 2.4mR ed Hansa 303, Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.