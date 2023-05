La minoranza al sindaco "Verdure surgelate servite all’Infanzia"

"In mensa verdure surgelate invece di prodotti biologici". Questa la critica del gruppo di minoranza ‘La Colomba’ che ha chiesto spiegazioni all’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi. Il gruppo di minoranza composto da Ivana Pallottini, Tiziano Traini, Anna Screpanti e Giuseppe Eusebi, già in passato aveva sollecitato controlli e verifiche, ma solo dopo l’insediamento della Commissione mensa scuola, come previsto dallo statuto comunale si sono svolte delle verifiche. Lo scorso 24 marzo e 19 aprile, una delegazioni della Commissione, ha effettuato un sopralluogo nei locali mensa della scuola dell’Infanzia ‘Monaldi’ di Grottazzolina ravvisando alcune criticità.

"In occasione della prima riunione della Commissione presieduta dal sindaco e alla presenza dei rappresentanti della Cooperativa che gestisce la mensa – spiegano i consiglieri di minoranza – sono state espresse alcune criticità, chiedendo variazioni al menù da parte dei rappresentanti dei genitori. Variazioni che sono stata fatte più linea con i prodotti di stagione. Però in seguito ai sopralluoghi del 24 marzo e 19 aprile, sono stati rilevati prodotti ortofrutticoli appassiti: patate, carote e arance; verdure surgelate: piselli, fagiolini e spinaci provenienti dall’estero e non certificate biologiche, in difformità al capitolato d’appalto dove si fa chiaro riferimento all’uso tassativo di prodotti nazionali provenienti da colture biologiche. Tutta la documentazione fotografica e verbali, sono stati inviati via pec al sindaco e al responsabile comunale del servizio. Ad oggi però non abbiamo ricevuto nessuna risposta: forse il sindaco ritiene che l’alimentazione dei bambini dell’infanzia sia cosa di secondaria importanza. Comunque continueremo a vigilare sul rispetto del menù e qualità degli alimenti".

Alessio Carassai