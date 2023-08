La ’Notte + Rosa’ di Porto Sant’Elpidio: Merita Solo Applausi

A Porto Sant’Elpidio la conferenza stampa per il bilancio della “Notte + Rosa”. Presenti il sindaco Massimiliano Ciarpella, il vicesindaco Balestrieri, gli assessori Torresi, Bracalente, Farina e Traini, il consigliere regionale Andrea Putzu, il direttore artistico Nevio Russo e Rossella Trentin. La presenza degli amministratori, della proloco, della direzione artistica dell’evento e dei commercianti alla conferenza stampa è l’immagine di quello che è stato il filo conduttore nell’organizzazione della “Notte + Rosa”: la collaborazione e la sinergia tra le varie forze della città. “Molto soddisfatti – dichiara il sindaco Massimiliano Ciarpella - per ciò che in poco più di un mese siamo riusciti a realizzare: un triplice evento che ha unito tutta la città, da nord a sud, grazie ad un format ideato e sviluppato dalla mente di Nevio Russo. Un enorme ringraziamento a tutti: amministratori, commercianti, associazioni, staff, forze dell’ordine, volontari e, soprattutto, ai cittadini. Quest’evento ha dimostrato che quando la città chiama, coloro che la vivono e la amano rispondono sempre”. Stimate oltre centomila presenze nei tre giorni dell’evento, con migliaia di partecipanti provenienti da paesi, provincie e regioni limitrofe. Tutto ciò grazie soprattutto al lavoro di promozione realizzato nel corso delle settimane precedenti. "Abbiamo scelto un format – aggiunge Nevio Russo, direttore artistico - ideato appositamente per coinvolgere tutte le attività della città: bar, ristoranti, chalet, strutture ricettive. Grande sinergia tra le forze della città nell’organizzare gli eventi e nell’abbellire il lungomare e il centro. Una promozione dell’evento molto efficace grazie alla quale siamo riusciti a portare tantissime persone dalle provincie e dalle regioni limitrofe". Molto soddisfatti dell’evento anche i commercianti portoelpidiensi che, come ribadito dall’amministrazione, hanno svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’evento. "Molti i dubbi iniziali – chiosano i commercianti - visto il poco tempo a disposizione, ma grazie alla collaborazione di tutta la città e alla promozione dell’evento siamo riusciti a mobilitare migliaia di turisti portandoli a vivere la città".

Lorenzo Perticarà