La nuova ’casa’ di contrada . San Bartolomeo

Il Priore di contrada San Bartolomeo Gianluca Iervicella invita la cittadinanza all’inaugurazione della nuova sede di via Colle Vissano. "Il grazie più grande a ogni contradaiolo rossonero per aver messo a disposizione tempo e lavoro - ha dichiarato Iervicella - un gruppo di persone così numeroso che non ce l’aspettavamo neppure noi del direttivo. Fondamentale la professionalità delle diverse ditte nel capire di lavorare per un luogo che, per la contrada, è molto più di una sede e la pazienza nel soddisfare anche la richiesta più strana. Senza il supporto dell’amministrazione comunale non avremmo potuto trasformare un locale completamente allo stato grezzo, nella nostra casa. Il sogno è diventato realtà: siamo pronti per ripartire con tantissime idee e attività".