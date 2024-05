La Polisportiva Mandolesi vince il playout del girone G di seconda categoria contro la GMD Grottammare e si salva. Terzo playout consecutivo e altrettante vittorie. Un record che premia tutta la società e i ragazzi che dimostrano un coraggio e una dedizione alla causa senza precedenti. Grande festa al Pelloni con tanti amici venuti a tifare una realtà più unica che rara. Dall’iscrizione nel 2017 in terza categoria, subito al primo colpo in seconda tramite i play-off e poi solo salvezze per una società che ha compiuto 40 anni e punta tutto sul settore giovanile. Quest’anno il riconoscimento di scuola calcio di secondo livello e l’esordio in prima squadra di 5 allievi con il 2007 Ruotolo autore di 3 reti. Il tutto da sempre senza nessun rimborso e con quasi tutti giocatori del vivaio. Alla guida Mr Marco Montemaggio col doppio ruolo anche come coach degli allievi, coadiuvato dal dirigente Nicola Pascucci (mister della squadra di calcio a 5) e dal neo mister fresco di patentino Christian De Luna. In una situazione impossibile e paradossale con allenamenti divisi tra i tre mister i ragazzi si sono dimostrati veramente forti soprattutto caratterialmente. Da sottolineare che per arrivare a numeri accettabili oltre agli allievi citati anche numerosi ragazzi dal calcio a 5 sono venuti a dare una mano nella finale vinta 2 a 1 grazie alla doppietta di Edoardo Falconieri erano quattro in distinta. Vincere tre playout così non è da tutti.