La prima campanella Da Villa Vitali a Sant’Andrea, manutenzioni nelle scuole

Conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico, dopo i grandi lavori è tempo di guardare alle piccole cose che però fanno la differenza per un avvio sereno. L’amministrazione comunale, in questi mesi, ha provveduto ad effettuare diversi interventi negli edifici scolastici di competenza comunale per preparare al meglio l’accoglienza di alunni, docenti e personale. Si è trattato di opere di manutenzione, curate e coordinate dagli Uffici Comunali, che vanno, solo per fare alcuni esempi, per quel che riguarda gli interni dalla tinteggiatura a interventi di manutenzione, all’allestimento di aule sulla base delle esigenze dei vari istituti.

Fra i diversi interventi effettuati all’esterno, invece, anche la creazione o la riqualificazione di aree per il gioco e la didattica, con tappeti in erba sintetica, nuovi giochi nei parchi scolastici, senza dimenticare che alcuni di questi lavori sono stati eseguiti nell’ambito della partecipazione del Comune di Fermo al Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età, che ha visto in questi anni già numerosi interventi fra cui la sistemazione di arredi esterni, di gazebi, tavoli, sedute, scivoli, altalene, giochi a molla, strumenti per attività laboratoriali. Coinvolte diverse scuole, dal plesso di Villa Vitali a Sant’Andrea, passando per tutte le altre realtà che fanno capo al comune di Fermo, in ogni angolo della città. Un mondo di colori e di strumenti per vivere al meglio il tempo della scuola, in tutti i plessi di competenza comunale sono stati avviati e proseguono in questi giorni i lavori, a cura della Fermo Asite, di manutenzione del verde e di sistemazione degli spazi verdi delle scuole e dei parchi all’interno delle aree scolastiche. Il sindaco Paolo Calcinaro sottolinea che la cura delle aree esterne è funzionale al benessere degli alunni, soprattutto di quelli più piccoli.

L’assessore ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, ribadisce che i lavori di manutenzione sono frutto di uno sforzo grande dell’ufficio tecnico comunale, coordinato dal dirigente Alessandro Paccapelo: "E’ per noi una assoluta priorità garantire ai ragazzi un rientro sereno", sottolinea l’assessore.