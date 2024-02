La protesta dei trattori. Ci saranno disagi sulla Statale e non solo

Il Comitato Agricoltori sta organizzandomanifestazioni per protestare contro le politiche agricole comunitarie e nazionali. Nel fermano hanno chiesto di manifestare dalle 8 alle 20 del 5 marzo. Parcheggeranno i trattori nell’area privata alle spalle della struttura sanitaria Palmatea a Marina Palmense. Ritrovo, praticamente all’uscita dell’autostrada, percorreranno in colonna e ad una velocità di 8-10 km/h la strada statale adriatica direzione nord. Fino alla rotonda di via Marche. Alle ore 11 ripartiranno direzione sud.