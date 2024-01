‘La scuola di domani’: aperto il cantiere per l’asilo di Magliano

E’ stato aperto lunedì il nuovo cantiere che consentirà di realizzare il nuovo asilo in viale America. La struttura è stata finanziata con il bando del Pnrr destinato al programma ‘La scuola di Domani’, a cui l’Amministrazione ha partecipando con un progetto che in base ai requisiti è stato ammesso a finanziamento per un valore di 840.000 euro. "Più dettagliatamente abbiamo partecipato ad un bando per la costruzione di un asilo nido destinato a bambini da 0-2 anni – spiega il sindaco Pietro Cesetti – in base alla progettazione, siamo stati accreditata con un finanziamento a fondo perduto che ci permetterà di realizzare una struttura moderna, sicura e dotata dei nuovi ritrovati tecnologici in termini urbanistica per consentire un maggiore risparmio energetico degli impianti e rendere la struttura stessa più autonoma sotto il profilo della gestione. La struttura è omologata per accogliere 25 bambini, e sarà dotata di servizi e spazi idonei per svolgere attività di laboratorio e tutti i confort necessari. Un investimento per il futuro dei nostri bambini e per la crescita della nostra comunità. Sono state espletate tutte le procedure, il cantiere è stato apertoil 15 gennaio, da appalto la ditta avrà due anni per consegnare l’opera, ma siamo fiduciosi che verrà consegnata prima".

Questa però non è l’unica opera a cui l’amministrazione sta lavorando in questi giorni, infatti, nelle prossime settimane sarà aperto il cantiere per la sostituzione del tetto nell’ex scuola elementare. "L’ex scuola realizzata intorno al 1930 – continua Cesetti – ora inutilizzata necessità di interventi al tetto e sottotetto, anche per alleggerite la struttura nel rispetto delle moderne normative antisismiche. L’intervento prevede un finanziamento di 200.000 euro. L’obiettivo è quello di recuperare l’edificio per renderlo più funzionale e in grado di svolgere un ruolo polifunzionale per la comunità".

Alessio Carassai