La soddisfazione di ragazzi e prof. Super atletica per l’Itt Montani

L’Itt Montani di Fermo si aggiudica la fase provinciale di atletica leggera dei campionati studenteschi che si è svolta il giorno giovedì scorso alla Pista comunale di San Benedetto. Alla manifestazione riservata agli Allievi e Juniores hanno partecipato le superiori di Piceno e Fermano. Tra le formazioni maschili si è imposto nettamente il Montani. In campo femminile ha vinto il L,s. Orsini-Licini di Ascoli e terzo il l.c. Stabili di Ascoli. Per il Montani ottime prestazioni sono arrivate dalla 4x100 con Matteo Ricci, Fausto Kitenge, Michele Tassetti e Tommaso Seghetta, prima col crono di 47"06; secondo nei metri 100 Matteo Ricci (3 aua) corsi in 11"76; secondo anche Michele Tassetti (2 ite) nei 100 ostacoli corsi in 14,67; terza piazza per Fausto Kitenghe (2 ita) nell’alto con m 1,66 come Tommaso Seghetta ( 3 ina) nel lungo con la misura di m. 5,54 e nei 1000 con Gianmario Ronsisvalle (2 Itd) che dopo una gara coraggiosa in testa viene superato a pochissimi metri dal traguardo da due avversari chiudendo comunque con un buon 2’53"42; settima piazza nel peso per Alex Giommarini (3 mma )con la misura di m. 9,77. La formazione femminile, con una squadra rimaneggiata, si piazza settima con i seguenti risultati: Emilia Mattei (2 cbb) 7^ nel peso con m. 8.00, Giulia Qerana (1 cbb) 9^ nei 100 ostacoli corsi in 14"46, come anche Ilham Chtitihi (1 itc) nei 1000 corsi, in 4’01"19, con coraggio nonostante le difficoltà dovute al Ramadan che ne ha limitato il rendimento e Maddalena Fidani (2 cba) piazzata nella stessa posizione nell’alto in una gara improvvisata (m.1,10) dopo il forfait della titolare all’ultimo minuto. Sara Consorti (2 itc) al suo esordio nel lungo ottiene m. 3.17 che gli valgono il 13° posto come quello ottenuto da Federica Ciotola (1cba) nei 100 corsi in 15"96. Infine nella 4x100, provata pochi minuti prima della gara, il quartetto composto da Ciotola-Qerana-Consorti e Fidani si è piazzata al nono posto col crono di 1’04"02. Nelle gare juniores affermazione di Azzurra Fermani (4 BSA) nei 1000 col tempo di 4’ 07"07 e di Virgili Alexandro (4 CAA) nei 100 col crono di 11’32 ; secondo posto per Veronica Marcellino (4 BSA) nel lungo con un salto di m. 4,07 e terza piazza per Riccardo Fedozzi (4 BSA) sempre nel lungo con la misura di m. 5,30 .