La stagione si chiude il 29 settembre

Il sindaco ha emanato l’ordinanza di inizio della stagione balneare con individuazione delle acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, dandone un’adeguata informazione. Prende altresì atto che la regione ha stabilito che la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 29 settembre e verificato che l’Arpam classifica come idonee alla balneazione le acque del litorale di Porto San Giorgio secondo le analisi svolte presso specifici punti di campionamento ( davanti fosso Petronilla, direttrice via Donizetti, 300 metri e 100 metri a sud del fosso Valloscura, direttrice via Trento, direttrice via Venero e direttiva via Polo). Inoltre verificato che lungo la costa di Psg si trova un tratto riconducibile a strutture portuali che deve essere individuato come acque di non balneazione. Il sindaco ordina di vietare la baneazione per tutta la stagione corrente nerl tratto costiero individuato come struttura portuale. Ordina altresì che sia adibito alla balneazione tutto il gtratto di costa di competenza comunale, ad eccezione che nell’area portuale, solo sulla base dell’esito favorevole delle analisi effettuate dall’Arpam.