La Turandot chiude la stagione

Ultimo appuntamento con la stagione operistica al teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, domani con inizio alle 21,15 grande spettacolo con la ‘Turandot’ in forma semi scenica. La stagione operistica proporrà per la serata di chiusura la grande opera del maestro Giacomo Puccini, nel centenario della morte. La rappresentazione a cura dalla Compagnia lirica ‘Incontri d’Opera’ e vede la partecipazione come voce recitante e regista del musicologo Paolo Santarelli, soprano (Turandot) Monia Massetti, tenore (Calaf) Dario Ricchizzi, soprano (Liù) Patrizia Perozzi e nel doppio ruolo di Mandarino e Timur Davide Bartolucci. Ad accompagnare il tutto il Maestro Davide Martelli al pianoforte. Le scenografie sono state realizzate dal Liceo artistico Preziotti-Licini