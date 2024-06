La veregrense Nguyen riceve l’onorificenza di Cavaliere al Merito

E’ di origini vietnamite, ma è nata a Montegranaro, e non perde occasione per ricordarlo, Maily Anna Maria Nguyen, che, in occasione della Festa della Repubblica, è stata insignita dell’onorificenza a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, dal Prefetto di Bologna. Alla cerimonia, era presente anche Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam in Italia. Un riconoscimento di prestigio per la Nguyen che, partita dal piccolo centro del fermano, oggi è presidente della Fondazione Italia – Vietnam Ets ed è l’unica cittadina italiana di origine vietnamita ad aver ricevuto sia il Cavalierato, sia la Medaglia dell’Amicizia del Vietnam, il più alto encomio concesso per decreto del presidente del Vietnam per aver dato un fondamentale contributo alla costruzione, al consolidamento e allo sviluppo dell’amicizia tra Italia e Vietnam. Nguyen è attiva in internazionalizzazione d’impresa e business development e, oltre ai vari titoli conseguiti negli anni, ha maturato un’esperienza nella Smart City e Smart Community. "Il Vietnam – spiega - è una delle 35 maggiori economie al mondo e uno dei 20 maggiori esportatori con una crescita economica del 5% nel 2023. E’ il partner commerciale più importante dell’Italia nell’Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico e l’Italia è il terzo partner del Vietnam nell’Ue. Gli scambi commerciali tra le parti hanno raggiunto i 6,1 milioni di dollari. Il Vietnam è anche una porta per le imprese italiane per accedere a grandi mercati grazie a una rete di 16 accordi di libero scambio". Nel 2023, nelle Marche l’export è stato di 32milioni 500mila euro (l’1,3% dell’esportazione italiana verso il Vietnam) mentre oltre 165milioni l’import dal Vietnam verso le Marche; ammonta a 8,7milioni il volume dell’export (Fermo è prima tra le province marchigiane) e a oltre 60 milioni l’import.

Marisa Colibazzi