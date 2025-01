La vignetta di Petrax

E’ stata una visita che ha portato tanta allegria e momenti di spensieratezza quella che, ieri mattina, giorno dell’Epifania, il presidente del Tennacola, Antonio Albunia, ha pensato di regalare ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del ‘Murri’, facendo arrivare una simpaticissima befana che ha regalato sorrisi e doni ai piccoli pazienti.

"Ho pensato potesse essere una buona cosa far festeggiare l’Epifania anche a bambini che sono costretti in ospedale – racconta Albunia -, regalando loro un nostro gadget, la borraccia brandizzata Tennacola cui abbiamo legato una calza piena di dolciumi. Per distribuirli, abbiamo pensato a una brava animatrice che, vestita da simpatica befana, ha intrattenuto i piccoli pazienti, facendoli divertire, trascorrendo insieme qualche ora in maniera spensierata".

Quest’anno, l’iniziativa ha toccato solo il ‘Murri’, ma c’è già l’intenzione, in futuro, di riproporla anche in nosocomi del maceratese. "I medici e il personale del reparto hanno molto apprezzato questo momento, reso possibile grazie alla primaria, Albano, e al dottor Ciarrocchi. E’ stato davvero emozionante vedere i piccoli pazienti ridere di cuore con la ‘vecchina’, sotto lo sguardo commosso dei loro genitori".