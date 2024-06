La Yuasa Battery al Santuario dell’Ambro

Una squadra vincente che sa rispettare anche le promesse e dunque i giocatori della Yuasa Battery Grottazzolina, dopo il successo in campionato e la Superlega conquistata hanno fatto visita al Santuario dell’Ambro. In questa super cavalcata la squadra avuto anche la benedizione di padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago, rettore del Santuario della Madonna dell’Ambro, a Montefortino, secondo luogo di culto per numero di presenze di fedeli dietro solo a Loreto. Frate Mago, personaggio notissimo per i suoi giochi di magia e la sua simpatia, fu ospite alla cena di Natale della squadra e seppe tranquillizzare i giocatori dichiarando senza mezzi termini: "Non abbiate paura, sarà Superlega!". Fedrizzi e compagni, non nascondendo riti scaramantici, accettarono la sfida: "Se andrà come deve andare – promisero al religioso – la verremo a trovare al Santuario. Consideri il nostro un voto in piena regola". Tra l’altro con un abile gioco di magia riuscì a predire il 25 aprile come momento chiave della stagione e alla fine, proprio in quel giorno, arrivò la Superlega a Siena. Così i giocatori, prima dello sciogliete le righe, hanno fatto visita a Frate Mago e si sono recati al Santuario della Madonna dell’Ambro, nel cuore dei Monti Sibillini. Insieme a loro il presidente Rossano Romiti, coach Massimiliano Ortenzi e il responsabile delle relazioni esterne Fabio Paci. Una giornata speciale e particolare complice anche il silenzio e la riflessione del luogo. Padre Gianfranco Priori ha ricevuto la squadra nel Santuario, illustrando agli atleti non solo la storia ma anche tutte le curiosità che circondano uno dei luoghi di culto più visitati a livello nazionale ma soprattutto meta di tantissimi turisti ma soprattutto fedeli. Bello il momento in cui è stata impartita la benedizione ai giocatori per il loro prosieguo di carriera e alla Yuasa Battery in vista del campionato di Superlega e poi frate Mago ha regalato a tutti delle piccole croci Tau come testimonianza del forte legame.

"Verrò ad applaudirvi alla prima partita di campionato – ha promesso frate Mago –. Avete colto un’impresa storica e tutto ciò si concretizza con talento, impegno, gioco di squadra. Avete dato anche un forte segnale di speranza e positività a beneficio dei nostri borghi dell’entroterra: la massima serie conquistata nella pallavolo è un patrimonio di tutto un territorio che deve essere, e lo è sicuramente, orgoglioso di voi".

Roberto Cruciani