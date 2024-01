La Yuasa Battery schiaccia Reggio Emilia

Yuasa Battery

YUASA BATTERY: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 7, Mattei 3, Bruening 23, Ferraguti, Mitkov 1, Fedrizzi 10, Marchiani 2, Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 8. All. Ortenzi

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli, Mariano 6, Preti 7, Sesto 8, Sperotto 2, Catellani, Maiocchi, Gasparini, Bonola 5, Torchia (L2), Pochini (L1), Volpe, Marks, Guerrini, Suraci 20. All. Fanuli

Arbitri: Gaetano – De Simeis

Parziali: 27-25 (32’), 25-20 (25’), 25-21 (24’)

Sono tredici le perle di Grottazzolina che inizia il nuovo anno con un bel 3-0 contro una Conad Reggio Emilia che inizia bene il match, tiene testa nei primi due parziali ma alla lunga cede il passo ad una Yuasa che non perde un colpo in casa e viaggia solitaria in vetta alla classifica. La squadra di Ortenzi ha faticato un po’ ad ingranare il consueto ritmo, soprattutto nel primo set (vinto ai vantaggi) per poi ritrovare la spinta giusta ed esultare alla fine insieme agli 873 presenti in un Pala Grotta stracolmo di entusiasmo per la capolista indiscussa al momento di questa Serie A2.

Di rincorsa la Yuasa nel primo parziale con Reggio Emilia che spinge in avvio e resta in vantaggio in pratica fino a quota 22 quando la Yuasa porta la sfida ai vantaggi, annullando anche un set point con Bruening. Poi sul 26-25 sul contrattacco di Bruening (9 punti nel set), check chiesto dall’arbitro Gaetano: si pensava per una palla out, invece rilevato un quasi impercettibile tocco a muro che è valso il 27-25 completando la rimonta della squadra di casa.

Nel secondo set ancora Reggio Emilia che parte ancora meglio e gestisce un vantaggio di tre lunghezze fino alla doppia cifra. Grotta aggiusta il servizio (doppio ace di Fedrizzi) e impatta a quota 13 per poi allungare 18-15 e costringere Reggio al time-out. Grotta continua a gestire su ritmi alti anche nella seconda fase di set con Bruening (90% in attacco nel set!) come sempre in evidenza che piazza il muro del 24-19 e Cattaneo chiude con un mani-out 25-20.

Terzo parziale con la Yuasa subito a spingere sempre con grande linearità e la Conad a commettere qualche errore di troppo in attacco: il solco viene scavato fin da subito con Grotta che trova maggiore spinta anche dai nove metri. Sempre tante le lunghezze di vantaggio con la spinta di Grotta fermata con due muri su Bruening che valgono il 23-19. Lo stesso danese regala il match point che diventano tre punti con l’errore al servizio di Reggio Emilia.

Roberto Cruciani