L’abbraccio del popolo di Grottazzolina

L’abbraccio del popolo di un intero territorio, ma soprattutto di tutta Grottazzolina, è arrivato in serata. La festa con i tifosi in programma lunedì sera ha avuto un cambio di programma nel pomeriggio: l’acquazzone che ha bagnato l’intero fermano ha spostato i festeggiamenti da Piazza Marconi alla sala John Lennon proprio a ridosso del centro storico. Tanti si sono adoperati per organizzare la serata per i tantissimi presenti, con pennette e panini per tutti.

La squadra, la società e tutti i dirigenti hanno ricevuto l’abbraccio calorosissimo dell’intero mondo M&G Scuola Pallavolo. Sul maxi schermo sistemato anche tutte le immagini salienti della stagione e ovviamente i momenti caldi dei play-off con gara3 contro Ravenna in semifinale e soprattutto quel 25 aprile a Siena che ha fatto emozionare nuovamente tutti. Sul palco sono sfilati tutti gli atleti e non solo, coinvolti a mo di "tronisti" in diverse gag e balli. Immancabili la salita sul palco uno ad uno degli eroi che hanno anche ricevuto uno splendido regalo dai più piccoli, ma anche rumorosi, della M&G. I protagonisti nel mini-volley, tutti frequentanti le elementari, hanno realizzato un cartellone per i propri campioni con tantissime frasi a loro dedicate. Un momento di grande coinvolgimento generale. Sul palco non poteva mancare Frate Mago, ormai immancabile nelle serate della Yuasa. Proprio lui che alla cena di Natela, senza alcun timore, aveva predetto la Superlega per la squadra di coach Ortenzi e sul palco l’altra sera ha saputo coinvolgere tutti gli atleti nei suoi famosissimi giochi di prestigio. Ma la festa non finisce perché venerdì sera "Gli Skapigliati" organizzeranno una cena proprio la squadra sempre nel cuore di Grottazzolina per una settimana di celebrazioni assolutamente meritate, per questo momento storico del volley locale.