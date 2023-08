L’appello ai giovani di Susino "Divertitevi senza rovinarvi la vita"

Alle parole del consigliere Elisabetta Baldassarri si aggiungono anche quelle di Andrea Susino, capogruppo della lista di maggioranza ’Si può’ che ha voluto rivolgere un appello nei confronti dei giovani. "Da sangiorgese da padre di famiglia di due figli adolescenti ed in ultimo da amministratore colgo l’occasione per dire a tutti che Porto San Giorgio non merita l’etichetta di città di confine – commenta –. Non meritiamo assolutamente di apparire quotidianamente nelle colonne riservate alla cronaca nera per il solo fatto di aver organizzato una notte di divertimento sano e puro dedicato a voi ragazzi sfociato per colpa dei soliti pochi che approfittano della situazione per i loro loschi affari. Leggo di risse, leggo di spaccio, leggo di armi, leggo di baby gang, leggo regolamenti di conti il tutto tra adolescenti io vi chiedo solo una cosa ragazzi perché? Perché vi dovete rovinare la vita con queste cose più grandi di voi cosa volete dimostrare? divertitevi come ci siamo divertiti noi con poco, spesso con niente, solo con battaglie a gavettoni o molestando la gente suonando i campanelli dei citofoni. Lo so erano altri tempi ma la vita è sempre la stessa e purtroppo uguale. Non potete vivere poi nel rimorso se in una qualche serata l’epilogo diventasse nefasto e irreparabile. State attenti ragazzi a ciò che dico, chi scrive proviene dalla strada come voi, date retta a chi le cavolate le ha fatte e ne ha pagato le conseguenze. Incontriamoci e parliamo troveremo assieme una possibile soluzione per farvi vivere spensierati la vostra età indimenticabile, noi ci siamo. provinciale un casino state attenti ragazzi e ciò che vi dico chi scrive queste parole proviene dalla strada come vsoluzione pedr farvu vivere spensierati la vostra età indimenticabile. Noi ci siamo".