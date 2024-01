L’auto si sfrena dentro il garage: donna schiacciata contro il muro

L’auto si sfrena accidentalmente e la proprietaria viene schiacciata contro il muro. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,45 di ieri in contrada Piane, in località Piane di Montegiorgio, una donna di 54 anni si stava preparando ad uscire di casa per fare delle commissioni, ma improvvisamente la sua vettura una utilitaria, sembra essersi accidentalmente sfrenata all’interno del garage, iniziando a muoversi sempre più velocemente finendo per schiacciarla contro il muro.

E’ stata proprio la donna a chiedere aiuto, in poco tempo sono giunti sul posto i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Montegiorgio, che si sono immediatamente adoperati per rimuovere il veicolo, così da consentire di prestare le prime cure alla donna, rimasta comunque sempre cosciente durante le medicazioni è infatti stata lei a descrivere l’accaduto ai sanitari.

Una volta stabilizzata la donna continuava a lamentare comunque un dolore all’anca, sicuramente dovuto allo schiacciamento del veicolo e per ulteriori accertamenti è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata pochi minuti più tardi in un terreno a ridosso dell’avio superficie di Piane. La donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona per effettuare alcuni controlli specifici, visto lo schiacciamento degli organi interni, una proceduta che viene applicata in maniera consuetudinaria in questi frangenti. Sembra però che le condizioni della donna siano stabili e non correrebbe pericoli particolari.

a.c.