Lavori al cimitero per 75 nuovi loculi

L’Amministrazione ha approvato la procedura di razionalizzazione delle sepolture e delle concessioni di loculi cimiteriali relative a concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1990 o a tumulazioni avvenute da più di 50 anni ovvero a inumazioni avvenute da più di 10 anni. Una procedura necessaria al fine di rimettere ordine e sanare una serie di situazioni attraverso la retrocessione volontaria del loculo, diritto al riutilizzo del loculo, la regolarizzazione di situazioni di fatto ed il diritto di permanenza nei campi di inumazione. "Abbiamo deciso di dar seguito a questa procedura – spiega il sindaco Alessio Pignotti – come parte di un progetto più ampio che riguarda il settore cimiteriale e che prevede anche operazioni di ampliamento dei civici cimiteri. Stiamo, infatti, procedendo alla gara per l’affidamento dei lavori per Cura Mostrapiedi dove prevediamo di realizzare 75 loculi oltre all’intervento di manutenzione straordinaria dei percorsi esistenti. Inoltre, abbiamo anche approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del cimitero del capoluogo e l’amministrazione sta procedendo con l’iter per la realizzazione di 60 loculi. In futuro, inoltre, vorremmo assegnare delle aree per la costruzione di nuove cappelline e tombe ipogee. Un ringraziamento agli uffici che hanno seguito la parte strumentale all’apertura dello sportello".