Lavori alle scogliere con tempi più brevi

Proseguono i lavori per le scogliere emerse e le opere annesse sul litorale cittadino. La settimana scorsa, l’amministrazione comunale ha incontrato le ditte incaricate dei lavori per aggiornare il progetto relativo alle vasche di prima pioggia. Sono stati approvati alcuni correttivi volti a garantire maggiori criteri di sicurezza durante le operazioni di scavo, e per limitare le attività di pompaggio e abbassamento della falda. Le modifiche concordate consentiranno anche di velocizzare il completamento dei lavori. Sarà sottoscritto nei prossimi giorni un atto di aggiornamento del programma e da febbraio partiranno gli interventi da parte di ditte specializzate. Riguardo, invece, il posizionamento delle scogliere sta continuando l’approvvigionamento dei materiali nell’area di stoccaggio, cui seguirà la messa in mare degli scogli per ultimare il primo stralcio dell’opera. La realizzazione del secondo stralcio, che proseguirà la difesa dell’arenile in direzione nord, avverrà appena ultimate le operazioni del primo stralcio.