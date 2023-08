Lavori estivi, disagi per i turisti Cencetti: "Si potevano evitare"

Stefano Cencetti protesta per il fatto che, contrariamente a come aveva stabilito di non effettuare lavori durante l’estate, l’amministrazione acconsente di realizzarli creando non pochi disagi a residenti e turisti: "Non riesco a comprendere – scrive in una nota stampa – come si possa creare un cantiere a cielo aperto, dilaniando strade, alzando polveroni immensi e creando disagi a viabilità e parcheggi per installare la fibra ottica nelle vie della nostra città. Il tutto nel pieno della stagione estiva". Dice di restarne basito e sconcertato: "Comprendo – aggiunge – che le ditte che stanno installando la suddetta fibra sono esterne al comune e pertanto non sono lavori che fanno capo all’amministrazione comunale, ma è pur vero che la ditta che sta attuando i lavori, aveva chiesto preventivamente il permesso di tutto ciò al comune e a mio modesto parere, l’amministrazione doveva dare delle tempistiche chiare e definite in cui effettuare i lavori, non di certo nel pieno della stagione estiva, che già stenta a decollare, avendo avuto un calo del 30% di presenze e relativi introiti nel mese di luglio, oltre alla creazione di tutti i disagi sopracitati. A mio modo di vedere – conclude – occorre una seria, accurata ed oculata gestione e programmazione per tali lavori così impattanti ed invasivi".