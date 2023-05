Lavori finalmente conclusi Riapre il ’Giardino d’estate’

Lavori conclusi, il Comune di Porto San Giorgio riapre il “Giardino d’estate”. Porte aperte già a partire da oggi: è stata completata da parte dell’Amministrazione comunale la serie di interventi che hanno riguardato la cura e sistemazione degli spazi interni, dalla pulizia al recupero dei beni. Sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza con la massima cura, in considerazione del fatto che il Giardino in questione è frequentato soprattutto dai bambini che vi trovano pure dei giochi. La funzionalità della fontana ivi esistente è stata ripristinata, i giochi per i bambini sono sistemati così come alcuni tratti della pavimentazione. Adesso l’area si presenta curata ed accogliente, immediatamente utilizzabile anche dall’adiacente istituto scolastico. Sarà fruibile fino al 30 giugno dalle ore 8,30 alle 20,30. Per i mesi successivi saranno valutati nuovi orari. A seguito della consegna delle chiavi del precedente gestore, il Comune è tornato in possesso del gazebo interno. Attualmente la struttura per la somministrazione di cibo e bevande è chiusa. Per il ripristino del servizio sarà necessaria una procedura di affidamento ad evidenza pubblica.