Lavori in corso sulle nostre strade

Lavori in corso per le strade del fermano, interventi significativi che partono tutti insieme perché questo impongono i tempi dei finanziamenti. Lo precisa il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che prende spunto da due opere del tutto significative, la rotonda di San Marco alle Paludi e la strada Lungotenna. "Per la rotonda di San Marco San Tommaso, spiega il sindaco, manca poco alla realizzazione ma da metà di questa settimana e per un mese (salvo maltempo che può allungare) c’è da fare uno sforzo. In uscita da San Marco non si potrà girare direttamente verso Porto Sant’Elpidio, si consiglia di prendere la SP Alberelli per poi tornare sulla nazionale o prendere il lungomare già da San Tommaso, nè si potrà entrare provenendo da Porto San Giorgio, l’alternativa è prendere la rotonda delle Mimose a Porto Sant’Elpidio e tornare indietro sulla Statale direzione sud. Un ultimo sforzo per un breve periodo prima di avere quest’opera attesa da decenni". Per la Lungotenna i tempi sono chiari, se non ci saranno imprevisti per l’estate sarà fruibile nuovamente con un primo tratto allargato in attesa dell’ampliamento del secondo tratto con i nuovi finanziamenti della Regione "Purtroppo queste opere devono partire tutte insieme, per forza. Perché sono fondi con tempistiche vincolate, come per i lavori nelle scuole: se non lavori nei termini perdi i fondi".