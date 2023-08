Lavori nelle scuole a tempo di record La Mancini ok, ora tocca alla Molini

Suona la campanella, si preparano a tornare sui banchi i ragazzi delle scuole fermane, con qualche bella sorpresa e alcuni cambiamenti. Tornano dopo diversi anni nella scuola di viale Trento gli alunni della primaria Don Dino Mancini, ospiti dell’ex ristorante Mario per consentire lo svolgimento dei lavori di sistemazione e consolidamento. Si stanno ultimando gli ultimi dettagli, le finestre sono aperte per consentire di arieggiare gli ambienti e per il 13 settembre tutto sarà a posto. La scuola ha ricevuto anche un nuovo finanziamento con il Pnrr e avrà un ulteriore ampliamento, con uno spazio mensa più adeguato, che però non comporterà nuovi traslochi. Chi si è invece già trasferito sono i ragazzi della scuola Molini che è interessata da lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico. La maggior parte dei ragazzi sono stati sistemati nei locali dell’ex scuola Fracassetti, a San Giuliano, mentre le classi quinte hanno trovato spazio nel palazzo della nuova Fracassetti, al polo scolastico di via Salvo D’Aquisto. Nella scuola di Molini bisogna provvedere alla sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore esistente con pompa di calore, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, l’illuminazione a led a basso consumo energetico, la ventilazione meccanica controllata, in grado di rigenerare aria e la realizzazione di una cisterna di raccolta delle acque piovane per uso irriguo. Pianificata anche una progettazione cromatica all’interno delle aule e del plesso. Valore dell’intervento un milione e 800 mila euro. "Ci vorrà tempo tra 1 e 2 anni ed un sacrificio momentaneo delle scolaresche: questo è successo per S. Andrea, Don Dino Mancini, per la Monaldi per casi recenti ma posso ricordare anche Salvano, Capodarco, la Cavour. Ringrazio per la grande collaborazione l’Isc, la dirigente, i docenti, i genitori e le famiglie perché qui si investe sul futuro. Quello che è certo è che il plesso Molini è centrale per noi, negli ultimi anni abbiamo investito tra due ampliamenti e palestra oltre 1.500.000 euro sul plesso e quegli investimenti consentono di far rimanere sul posto l’Infanzia che potrà restare nei locali che furono predisposti in un recente ampliamento", spiega il sindaco Calcinaro. L’amministrazione sta provvedendo anche a effettuare lavori interni ed esterni alla scuola dell’infanzia di Campiglione, ai giochi di Salvano e della scuola Sant’Andrea, mentre la scuola di Villa Vitali ha ormai un parco e spazi del tutto adeguati. A Capodarco la scuola godrà di nuovi locali, acquisiti con una operazione urbanistica in via Aleandri e serviranno per i laboratori a disposizione dei ragazzi. L’altra novità riguarda la viabilità a servizio delle scuole: "Stiamo studiando una data per inaugurare il ponte di via Salvo D’Acquisto che garantirà l’attraversamento in sicurezza dei ragazzi dell’Ipsia e del Montani", conclude il sindaco.

Angelica Malvatani