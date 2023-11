Lavori straordinari all’acquedotto, la fornitura idrica sarà interrotta

Per lavori alla rete idrica cittadina da parte del Consorzio idrico del Piceno (Ciip), acqua in taniche per uso igienico e stoviglie monouso alla scuola d’infanzia Aporti. Per consentire l’esecuzione di lavori straordinari del Consorzio idrico del Piceno, alla rete di distribuzione di Porto San Giorgio, mercoledì 15 novembre (oggi stesso n.d.r.) avverrà l’interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua nel centro cittadino, nella zona compresa tra le vie Salvadori, Boni, Giordano Bruno e Leopardi. L’orario interessato va dalle ore 9 alle ore 18. Oltre alle civili abitazioni sarà inclusa appunto anche la scuola d’Infanzia Aporti di via Salvadori dove comuque personale scolastico e famiglie erano stati precedentemente informati. Per sopperire al temporaneo disagio lo stesso Consorzio Idrico ha già consegnato taniche d’acqua per l’uso igienico sanitario, mentre la partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi utilizzerà stoviglie monouso e acqua in bottiglia per il servizio mensa.

s.s.