Lavori su parchi e campi sportivi

Continuano gli interventi di manutenzione di aree giochi e campetti. Sono appena terminati i lavori per l’installazione di un nuovo gioco e di un’altalena al parco giochi di via Morandi (davanti a Piazza Giordano Bruno). Tra febbraio e marzo sarà recintato e inaugurato il parco dedicato al primo campione olimpionico delle Marche, il montegranarese Serafino Mazzarocchi, nella zona degli impianti sportivi intitolata di recente a Michele Gismondi. L’impegno successivo che si sono dati gli amministratori riguarda il campetto polivalente del quartiere di Villa Luciani che sarà sistemato (entro la primavera) e "in questo caso, pensiamo di installare due videocamere – spiegano il sindaco Ubaldi e l’assessore Beverati – visti i ripetuti atti vandalici". Sempre a Villa Luciani, ma nell’area giochi vicina al campo da tennis, saranno collocati altri giochi ed "entro giugno sistemeremo lo spazio in via Alpi".