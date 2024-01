Le Befane danno spettacolo domani in Piazza del Popolo

Si ritrovano a Fermo le befane, per un giorno speciale, a chiudere tutto il periodo delle feste. E’ l’Epifania, la festa dei bambini, e come ogni anno torna a Fermo il Congresso Interculturale delle Befane, giunto alla 27esima edizione. Il momento delle vecchine con la scopa sarà di nuovo protagonista in Piazza del Popolo domani, a partire dalle ore 15.30, fino alle 19.30. Oltre alle befane che sarà facile incontrare nel salotto buono della città accanto alla pista di ghiaccio, ci saranno anche quelle acrobatiche che si caleranno dal Palazzo Comunale a cura del Cai (Club Alpino Italiano), che collabora sempre alla manifestazione. Befane che in questo tanto atteso incontro con piccoli e le famiglie faranno dono di caramelle, offerte dall’amministrazione comunale, a tutti i bambini. In tanti angoli di piazza ci saranno postazioni di giochi e di magia, insieme con Mondo Sommerso, i Centri Sociali di Campiglione, San Marco, Santa Petronilla, i Musei di Fermo, Associazione "Viva Vittoria", Ludoteca Riù con la cooperativa Il Picchio e la Croce Verde. Il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato come, giunto alla ventisettesima edizione, il Congresso delle Befane "è ormai una festa attesa e consolidata in città, coinvolge tutti e vede la preziosa collaborazione dei Centri Sociali, delle Associazioni cittadine, del CAI, a dimostrazione della partecipazione delle realtà sociali e associazionistiche fermane a favore della città con il loro fattivo contributo". L’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri: "Il Congresso delle befane è un appuntamento tradizionale in città, atteso, un evento coinvolgente e ricco di idee e di animazioni".