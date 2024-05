Le cariche e le nomine: tutti i protagonisti

I Priori, nella storia quattrocentesca, avevano il compito di curare il buon andamento della cosa pubblica e guidare i territori in cui Fermo era divisa sin dal 1182. Erano estratti a sorte; duravano in carica sei mesi e, a turno, ogni dieci giorni assumevano il titolo di Prior Priorum. Al fine di svolgere il loro compito con saggezza ‘lontano dalle tentazioni mondane’, vestivano tutti uguali con la cappa priorale nera ed erano ‘segregati’ nel palazzo loro destinato (palazzo dei Priori in piazza del Popolo, ndr). Per la 43esima edizione della Cavalcata dell’Assunta, sono stati nominati: Cristian Malloni- Campiglione; Emiliano Foglini- Campolege; Stefano Postacchini- Capodarco; Giorgio Prugnoletti- Castello; Luigi Volpi- Fiorenza; Marco Tirabassi- Molini Girola; Pierpaolo Paoloni- Pila; Gianluca Iervicella- San Bartolomeo; Renato Montagnoli- San Martino; Samuele Bruni- Torre di Palme. A essere designati anche i Gonfalonieri che rimanevano in carica per due mesi e avevano il compito di difendere l’intera comunità, in caso di turbolenze o pericolo. Richiamavano gli armati della propria contrada, esponendo il vessillo davanti alla loro abitazione: Andrea Giacomozzi- Campiglione; Leonardo Leonardi- Campolege; Enrico Nucci- Capodarco; Emanuele Santarelli- Castello; Marco Mazzoni- Fiorenza; Alex Terriaca- Molini Girola; Fabrizio Marcaccio- Pila; Simone Santanafessa- San Bartolomeo; Michele Belà- San Martino; Emanuele Bizzarri- Torre di Palme.