Le scuole primarie in visita al polo Urbani

Prosegue fino al mese di marzo la serie di visite al polo scolastico Urbani, da parte degli alunni delle primarie dei due Isc cittadini, Rodari – Marconi e Rita Levi Montalcini. Accompagnate dalle insegnanti, alcune classi hanno già avuto la possibilità di fare un giro nelle cucine dell’Istituto Alberghiero. Un’esperienza istruttiva per gli alunni e, chissà, utile, anche in previsioni future, per valutare la possibilità di scegliere quell’indirizzo formativo per gli studi superiori. Altre visite sono in programma a febbraio e a metà marzo.

"Nel corso di questi tour, i docenti dell’Urbani mostrano e illustrano gli spazi e le attrezzature disponibili per l’enogastronomico – riferiscono del polo scolastico – e guidano il gruppo alla realizzazione di alcuni piatti, proprio come avviene nella normale attività". Un’esperienza di accolta con piacere dai piccoli alunni e dai loro insegnanti perché possono ampliare le loro conoscenze.