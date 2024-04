’Le Vibrazioni’ battono anche il maltempo

"Abbiamo superato le avversità del meteo riuscendo a garantire un concerto che ha ricevuto larghi apprezzamenti", afferma l’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili al termine dell’esibizione in piazza Matteotti de "Le Vibrazioni", un gruppo che ha espresso indubbiamente della buona musica. Il concerto costituiva l’evento centrale del cartellone delle iniziative predisposto dal Comune per la primavera. La gente c’era ma non straripante, come in altri concerti tenuti in piazza Matteotti. Certamente colpa di un po’ di pioggia e del freddo: "E’ stata una serata piacevole – aggiunge l’assessore- e siamo a metà degli eventi che abbiamo programmato per la primavera, Ieri si sono svolti due spettacoli musicali: alle ore 18 Francesco Mircoli live in via Gentili e, alle 21, concerto della ‘Diviniles band’ in piazza Matteotti con la presentazione delle squadre partecipanti al Campionato nazionale Libertas di ginnastica ritmica". A seguire, attorno alle 23,30, si sono svolti i fuochi artificiali: "Da venerdì (oggi) a domenica ospiteremo tre giornate di street food e musica - prosegue Marcattili -. Inizieremo venerdì alle 22 con ‘Disco ’90 con l’esibizione di Oriano the voice, Alessandrino e Dj Gianluca J. Sabato, sempre alla stessa ora, il dj street di Andrew Dj e la voce di Marco Cocchi anticiperanno l’ospite della serata: Dj Molella. Domenica 28 aprile chiuderemo in piazza Matteotti alle ore 18 con il concerto dei Folkappanel Il programma, infine, propone uno spettacolo teatrale davvero interessante: alle ore 16,30 e alle 21,30 sia di sabato che di domenica. titolato: "Scrigno e fortezza della storia sangiorgese" scritto e diretto da Roberto Rossetti ed è a cura della Compagnia della Marca. Si tratta del progetto con cui Porto San Giorgio partecipa al Festival regionale "Marchestorie +Racconti e tradizioni dai borghi": oggi, domani e domenica sono i tre giorni in cui al mattino e nel pomeriggio sono previste iniziative per raccontare la storia della città, come mostre, conferenze letture, laboratori visite museali. Faranno da corollario all’evento principale, vale a dire allo spettacolo teatrale che è un misto di teatro di prosa e musical. Sul palcoscenico 25 attori della Compagnia della Marca racconteranno aneddoti su Porto San Giorgio: "Per me - chiosa il regista - è molto interessante scoprire il territorio, le caratteristiche, la storia di questa città. Credo che questa sia l’unica strada per mantenere la storia di una città, cioè raccontarla attraverso l’arte".

Silvio Sebastiani