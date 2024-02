Le Volley Angels tornano in campo

Dopo la lunga sosta e il giro di boa, riparte il campionato di serie B2 femminile con la prima giornata del girone di ritorno, che vedrà la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab impegnata sul campo della Emanuel – Raggini Rimini. Le rossoblù hanno lavorato duramente nelle due settimane senza partite, allo scopo di migliorare ulteriormente il proprio rendimento, sia tecnico che atletico, sottoponendosi anche a sedute mirate di allenamento dei fondamentali e delle situazioni di gioco. Alla ripresa del campionato, però, mancherà la schiacciatrice Flavia Mastrilli, già out nell’ultima vittoriosa gara contro la capolista Riccione. L’infortunio al braccio da lei subito, infatti, ha richiesto un periodo di convalescenza che sta per concludersi ed è quindi facile prevedere un rientro della giovane già dalla prossima gara: "Siamo soddisfatti di com’è andato il girone di andata – dice l’assistant coach Marco Sbernini – soprattutto se pensiamo che il nostro obiettivo di inizio stagione era il mantenimento della categoria. Il nostro attuale quarto posto in classifica ci fa ben sperare per il suo raggiungimento". Le riminesi sono al penultimo posto della classifica con otto punti. Ma dopo due settimane di stop coach Galli punta sulla voglia di riscatto delle sue ragazze. La partita alle ore 17,30 di domani, sabato.